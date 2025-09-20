Прывітанне ўдзельнікам цырымоніі адкрыцця 18-га Пуцзянскага інавацыйнага форуму

Удзельнікам цырымоніі адкрыцця 18-га Пуцзянскага інавацыйнага форуму

Паважаныя ўдзельнікі форуму!

Дамы і спадары!

Ад імя беларускага народа і ад сябе асабіста рады вітаць вас на цырымоніі адкрыцця штогадовага Пуцзянскага інавацыйнага форуму.

У сучасным свеце тэхналогіі і інавацыі адыгрываюць ключавую ролю ў развіцці эканомікі, павышэнні канкурэнтаздольнасці краін, паляпшэнні дабрабыту народаў.

Кітай на працягу шэрага гадоў пацвярджае статус аднаго з сусветных лідараў у сферы інавацый, дэманструе небывалыя поспехі ў галіне развіцця штучнага інтэлекту, квантавых вылічэнняў, разумных гарадоў, біятэхналогій і робататэхнікі, асваення космасу. Гэта толькі невялікая частка дасягненняў, якія не толькі прыносяць карысць кітайскаму народу, але і адкрываюць новыя магчымасці для глабальнага супрацоўніцтва.

Рэспубліка Беларусь, прытрымліваючыся сусветных тэндэнцый, асаблівую ўвагу ўдзяляе пытанням лічбавай трансфармацыі эканомікі, развіццю яе высокатэхналагічных сектараў і рэгіянальных брэндаў. Наша краіна ганарыцца сваёй інавацыйнай інфраструктурай - сеткай тэхналагічных паркаў, якія ахопліваюць усе рэгіёны, а таксама дэманструе сур'ёзныя поспехі ў сферы інфармацыйных тэхналогій, прызнаныя на сусветным узроўні. Мы нарошчваем кампетэнцыі ў мікра- і нанаэлектроніцы, прыборабудаванні, прамысловых біятэхналогіях і электратранспарце. Менавіта ў Беларусі створаны самы вялікі кар'ерны самазвал на планеце.

Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Кітаем займае важнае месца ў нашых двухбаковых адносінах, дынамічна развіваецца ў духу ўсепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства. Сёння мы можам ганарыцца сумеснымі дасягненнямі.

Уражвае вынікамі сваёй дзейнасці Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк "Вялікі камень", які Старшыня КНР Сі Цзіньпін называе "жамчужынай Шаўковага шляху". Нашы вучоныя разам ствараюць нанаматэрыялы і новыя палімеры. У Мінску запушчаны пілотны праект па распрацоўцы інтэлектуальных сістэм кіравання дарожным рухам з выкарыстаннем кітайскіх алгарытмаў на базе машыннага навучання.

Па выніках правядзення тэматычнага года беларуска-кітайскага супрацоўніцтва - Года навукі, тэхналогій і інавацый рэалізавана каля ста мерапрыемстваў у галіне навукова-тэхнічнай кааперацыі. З упэўненасцю магу сказаць, што гэта сведчыць аб якасна новым этапе ўзаемадзеяння Беларусі і Кітая ў названай сферы.

Нашы краіны дабіваюцца сур'ёзных навуковых прарываў і выходзяць на перспектыўныя адкрыцці. Багаты вопыт супрацоўніцтва садзейнічае не толькі ўзаемнаму развіццю, але і ўмацаванню нашых пазіцый на міжнароднай арэне. Беларусь і Кітай цалкам падзяляюць Мэты ўстойлівага развіцця, уключаючы павышэнне дабрабыту народаў, чаму, безумоўна, павінны служыць сучасныя тэхналогіі і інавацыі.

Мы падтрымліваем ініцыятывы па міжнародным супрацоўніцтве ў галіне фарміравання адкрытага, справядлівага, бесстаронняга і недыскрымінацыйнага глабальнага асяроддзя для навукова-тэхнічнага развіцця. Беларусь гатова ўнесці свой пасільны ўклад у развіццё інавацый на карысць усіх краін свету для дасягнення важнай мэты, абазначанай Старшынёй КНР, - стварэння супольнасці адзінага лёсу чалавецтва.

Жадаю ўдзельнікам форуму плённай працы, перадавых ідэй і рашэнняў, карысных сустрэч і грандыёзных навуковых поспехаў.

Аляксандр Лукашэнка