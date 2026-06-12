Прывітанне ўдзельнікам і гасцям XXV Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў прывітанне ўдзельнікам, арганізатарам і гасцям XXV Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі.

    Кіраўнік дзяржавы павіншаваў усіх з адкрыццём культурнага форуму, які стаў знакавай падзеяй і ўжо дваццаць пяты раз збірае аматараў музыкі і роднага слова.

    "На некалькі дзён Маладзечна становіцца цэнтрам творчага жыцця краіны, дзе пераплятаюцца традыцыі і сучаснасць. На фестывальных сцэнах гучаць галасы знакамітых майстроў і маладых выканаўцаў, нараджаюцца цікавыя ідэі і праекты, якія адлюстроўваюць духоўную сілу і каштоўнасці беларускага народа", - гаворыцца ў прывітанні.

    Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што юбілейнае мерапрыемства падорыць гасцям і ўдзельнікам святочны настрой і незабыўныя імгненні яднання з сапраўдным мастацтвам.

    Аляксандр Лукашэнка пажадаў усім добрага здароўя, поспехаў і новых дасягненняў.

    Чытайце таксама

    Усе падзеі
    • 11
    • 14:00
    Цырымонія адкрыцця XV Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур у Гродне
    • 13
    • 14:56
    Удзел у рэспубліканскім суботніку