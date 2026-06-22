Прывітанне ўдзельнікам форуму Саюзнай дзяржавы "Вялікая спадчына - агульная будучыня"

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў прывітанне ўдзельнікам ІІ Міжнароднага форуму Саюзнай дзяржавы "Вялікая спадчына - агульная будучыня".

"Сардэчна вітаю вас на гасціннай беларускай зямлі. Сімвалічна, што форум праводзіцца ў горадзе Брэсце, які 85 гадоў таму першым прыняў на сябе ўдар гітлераўскай ваеннай машыны, прадэманстраваўшы свету веліч духу і непераможнасць савецкага салдата, - гаворыцца ў прывітанні. - Цана Вялікай Перамогі - дзясяткі мільёнаў загінулых. Страты Беларусі - кожны трэці. Выяўляючы новыя факты генацыду беларускага народа, мы даём прававую ацэнку злачынствам фашыстаў, каб абараніць памяць аб бязвінных ахвярах і воінах, якія здзейснілі вялікі подзвіг".

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што на франтах Вялікай Айчыннай у адзіным страі ў барацьбе з нацызмам змагаліся прадстаўнікі ўсіх рэспублік Савецкага Саюза: "Гэта была бітва за жыццё і свабоду, за сваю краіну і іншыя еўрапейскія дзяржавы, выратаваныя дзякуючы мужнасці і гераізму шматнацыянальнага савецкага народа".

"Сёння наша першарадная задача - абараніць гістарычную праўду, зберагчы яе ад тых, хто перапісвае гісторыю, зносіць помнікі героям, спрабуе забыць подзвіг нашых бацькаў і дзядоў. Асаблівая роля ў захаванні памяці належыць моладзі, якой давядзецца жыць, працаваць у сучасным свеце, абапіраючыся на запаветы продкаў, і перадаць гэту эстафету наступным пакаленням. Дэвіз форуму "Вялікая спадчына - агульная будучыня" заклікае нас ісці разам у імя сучаснасці і будучыні нашых дзяржаў, у імя міру на роднай зямлі", - падкрэсліў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў удзельнікам форуму плённай працы, невычэрпнай энергіі, шчасця і дабра.