Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін абмяняліся віншаваннямі з Днём яднання народаў Беларусі і Расіі

Прэзідэнты Беларусі і Расіі абмяняліся віншаваннямі з Днём яднання народаў дзвюх краін.

Старшыня Вышэйшага дзяржаўнага савета Саюзнай дзяржавы, Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў віншавальным пасланні адзначыў, што за 30 гадоў, якія мінулі з даты падпісання Дагавора аб утварэнні Супольніцтва Беларусі і Расіі, гэты інтэграцыйны праект даказаў свае жыццяздольнасць, устойлівасць і эфектыўнасць.

Кіраўнік беларускай дзяржавы адзначыў, што патэнцыял дзвюх братэрскіх краін і назапашаны вопыт рэалізацыі сумесных лёсавызначальных ініцыятыў даюць магчымасць вырашаць задачы ва ўсіх значных сферах: гандлёва-эканамічнай, навукова-тэхнічнай, гісторыка-культурнай, ваенна-палітычнай і многіх іншых.

"Перакананы, што зададзены ў пачатку 2026 года Вышэйшым дзяржаўным саветам Саюзнай дзяржавы тэмп стратэгічнага партнёрства Беларусі і Расіі ў поўнай меры адпавядае запатрабаванню нашых народаў на павышэнне ўзроўню дабрабыту і якасці жыцця, захаванне гарантый міру і стабільнасці", - падкрэсліў Прэзідэнт Беларусі.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў Уладзіміру Пуціну здароўя, шчасця, гармоніі і дасягнення пастаўленых мэт.

У сваю чаргу Уладзімір Пуцін у віншаванні, якое паступіла ад яго, адзначыў, што за тры дзесяцігоддзі з часу ўтварэння Супольніцтва дзвюх краін удалося вельмі шмат зрабіць для развіцця ўзаемавыгадных інтэграцыйных сувязей і плённага супрацоўніцтва.

"Нашы грамадзяне карыстаюцца роўнымі правамі і магчымасцямі на ўсёй тэрыторыі Саюзнай дзяржавы. Масква і Мінск узгадняюць ключавыя параметры макраэканамічнай, грашова-крэдытнай і сацыяльнай палітыкі, каардынуюць намаганні ў сферах міжнароднай дзейнасці, абароны і бяспекі", - гаворыцца ў віншаванні расійскага лідара.

Прэзідэнт Расіі нагадаў, што ў ходзе пасяджэння Вышэйшага дзяржаўнага савета Саюзнай дзяржавы ў лютым бягучага года намечаны комплекс мер па далейшым пашырэнні інтэграцыйных працэсаў на розных напрамках. "Упэўнены, што яго паслядоўная рэалізацыя ў поўнай меры адпавядае інтарэсам расіян і беларусаў, - падкрэсліў ён. - Шчыра жадаю Вам здароўя і поспехаў, а брацкаму народу Беларусі - дабрабыту і працвітання".

Прэзідэнт Беларусі таксама накіраваў віншаванні з Днём яднання Старшыні Урада Расіі, Старшыні Савета Міністраў Саюзнай дзяржавы Міхаілу Мішусціну, Старшыні Савета Федэрацыі Федэральнага Сходу Расіі Валянціне Мацвіенка, Старшыні Дзяржаўнай Думы Федэральнага Сходу Расіі, Старшыні Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі Вячаславу Валодзіну, Дзяржаўнаму сакратару Саюзнай дзяржавы Сяргею Глазьеву, Патрыярху Маскоўскаму і ўсяе Русі Кірылу.