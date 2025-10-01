Прэзідэнт адобрыў праект змяненняў у дагавор паміж Беларуссю і Расіяй аб развіцці ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 1 кастрычніка падпісаў Указ № 353, якім адобрыў у якасці асновы для правядзення перагавораў праект пратакола аб унясенні змяненняў у дагавор паміж Беларуссю і Расіяй аб развіцці ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва ад 10 снежня 2009 года.

Дзяржаўны ваенна-прамысловы камітэт упаўнаважаны на правядзенне перагавораў па праекце дакумента і яго падпісанне пасля разгляду ва Урадзе Беларусі.