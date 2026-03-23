Віншаванне Тханглуну Сісуліту з перавыбраннем Прэзідэнтам Лаоскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Тханглуна Сісуліта з перавыбраннем Прэзідэнтам Лаоскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі.
"Упэўнены, што пад Вашым кіраўніцтвам Лаос будзе і ў далейшым паспяхова развівацца і пашыраць міжнародныя сувязі, у тым ліку з Рэспублікай Беларусь. Перакананы, дружалюбныя адносіны паміж нашымі краінамі з'яўляюцца трывалай асновай для плённага міждзяржаўнага супрацоўніцтва ў розных галінах", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што будзе рады новым сустрэчам з Тханглунам Сісулітам для абмеркавання прыярытэтных пытанняў беларуска-лаоскага, рэгіянальнага і міжнароднага парадку дня.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў Прэзідэнту Лаоса выдатнага здароўя і далейшых здзяйсненняў на адказнай пасадзе, а народу Лаоса - міру і дабрабыту.