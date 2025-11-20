Віншаванне Султану Амана Хайсаму бен Тарэку Аль Саіду
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Султана Амана Хайсама бен Тарэка Аль Саіда і народ гэтай краіны з Нацыянальным днём.
"Гэта свята сімвалізуе мудрасць, з'яднанасць і стваральную сілу, якія рухаюць дзяржаву наперад, захоўваючы вернасць традыцыям. Беларусь з вялікай павагай назірае за высокімі дасягненнямі Султаната і гатова зрабіць свой уклад дзеля яго прагрэсу", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў трывалую сувязь, якая існуе паміж Беларуссю і Аманам. "З асаблівай цеплынёй успамінаю сустрэчы з Вамі - у снежні 2024 года ў Маскаце і ў кастрычніку 2025 года ў Мінску. Двухбаковы дыялог стаў сапраўды гістарычным і пачаў новую старонку ў беларуска-аманскіх адносінах", - адзначыў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што Беларусь і Аман разам заклалі надзейны фундамент для шматпланавага партнёрства - ад нарошчвання тавараабароту ў сферах прамысловасці, сельскай гаспадаркі, харчовай бяспекі, фармацэўтыкі да стварэння сумесных вытворчасцей. Якасны імпульс атрымала інвестыцыйная дзейнасць, пашырылася ўзаемадзеянне ў сферах культуры, адукацыі і турызму, дадаў ён.
"Усе названыя напрамкі адлюстроўвае падпісаная ў кастрычніку 2025 года Дарожная карта па развіцці двухбаковага супрацоўніцтва паміж Рэспублікай Беларусь і Султанатам Аман. Разлічваю на актыўную работу абодвух бакоў па выкананні гэтага праграмнага дакумента пад кіраўніцтвам Сумеснага камітэта па супрацоўніцтве і інвестыцыях", - падкрэсліў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Хайсаму бен Тарэку Аль Саіду здароўя, натхнення і новых поспехаў у служэнні Радзіме: "Няхай Султанат Аман і далей працвітае пад Вашым дальнабачным кіраўніцтвам, а дружба паміж нашымі краінамі толькі мацнее".