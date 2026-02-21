Віншаванне супрацоўнікам і ветэранам Дзяржаўнага камітэта па маёмасці

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў супрацоўнікаў і ветэранаў Дзяржаўнага камітэта па маёмасці з 35-годдзем з дня яго стварэння і Днём работнікаў землеўпарадкавальнай і картографа-геадэзічнай службы.

"Зямля - ​​наша нацыянальнае багацце. Ад эфектыўнасці яго выкарыстання ў многім залежаць устойлівае развіццё краіны і рост узроўню жыцця людзей", - гаворыцца ў віншаванні.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што за тры з палавінай дзесяцігоддзі Дзяржкаммаёмасцю праведзена вялікая работа па станаўленні і ўмацаванні сістэмы кіравання дзяржуласнасцю, рэалізацыі адзінай палітыкі ў галіне геадэзічнай, картаграфічнай і ацэначнай дзейнасці, маёмасных і зямельных адносін.

"Упэўнены, што і ў далейшым вялікі і дружны калектыў усіх арганізацый сістэмы Дзяржкаммаёмасці будзе забяспечваць захаванне эканамічных інтарэсаў краіны, ствараючы ўмовы для рацыянальнага выкарыстання яе актываў, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. - Няхай ваша працавітасць і разумная ініцыятыва дапамагаюць у прыняцці ўзважаных рашэнняў на карысць Беларусі і яе народа".

Прэзідэнт пажадаў добрага здароўя, шчасця і прафесійных поспехаў.