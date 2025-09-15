Віншаванне сапрэзідэнтам Нікарагуа Хасэ Даніэлю Артэгу Сааведру і Расарыя Мурылья
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў сапрэзідэнтаў Нікарагуа Хасэ Даніэля Артэгу Сааведру і Расарыя Мурылья з Днём Незалежнасці.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў дынамічнае развіццё адносін паміж Беларуссю і Нікарагуа, заснаваных на ўзаемнай павазе і даверы, прыхільнасці агульначалавечым каштоўнасцям і сацыяльнай справядлівасці.
"Нашы краіны працуюць над рэалізацыяй сумесных гандлёва-эканамічных праектаў, паспяхова ўзаемадзейнічаюць на міжнародных пляцоўках, разам праводзяць маштабныя культурныя мерапрыемствы, - гаворыцца ў віншаванні. - Разлічваю на далейшае ўмацаванне дружалюбных сувязей і паглыбленне канструктыўнага супрацоўніцтва ў сферах агульнага інтарэсу на карысць абедзвюх дзяржаў".
Прэзідэнт Беларусі пажадаў сапрэзідэнтам Нікарагуа і ўсяму нікарагуанскаму народу міру, шчасця і дабрабыту.