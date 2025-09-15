Віншаванне са 100-годдзем з дня ўтварэння органаў дзяржаўнай стандартызацыі
Спецыялістам і ветэранам органаў дзяржаўнай стандартызацыі
Дарагія сябры!
Віншую вас са 100-годдзем з дня ўтварэння органаў дзяржаўнай стандартызацыі.
Савецкая школа стандартызацыі, гісторыя якой пачалася роўна стагоддзе таму, да гэтага часу лічыцца адной з лепшых у свеце. Менавіта ў СССР змаглі аб'яднаць распрацоўку перадавых стандартаў, дакладнасць вымярэнняў і дзяржаўны нагляд за іх выкананнем. Уся прадукцыя, выпушчаная ў адпаведнасці з ДАСТам, з'яўлялася эталонам якасці.
Наша рэспубліка захавала гэту сістэму як фундамент развіцця ўласных вытворча-кааперацыйных і гандлёва-эканамічных сувязей. Дзяржаўны камітэт па стандартызацыі з гонарам прадаўжае лепшыя традыцыі. Нядаўна мы ўвялі нацыянальны знак якасці - вышэйшую ацэнку тавару пад брэндам "Зроблена ў Беларусі".
Перакананы, што кампетэнтнасць, адкрытасць да інавацый і імкненне да ўдасканалення ўсіх працэсаў дадуць магчымасць вам і ў далейшым эфектыўна вырашаць задачы па ўмацаванні тэхналагічнага суверэнітэту краіны і павышэнні якасці жыцця грамадзян.
Жадаю вам добрага здароўя, дабрабыту і новых прафесійных поспехаў.
Аляксандр Лукашэнка