Віншаванне з Днём танкістаў

Ветэранам-танкістам, ваеннаслужачым танкавых часцей і падраздзяленняў, работнікам танкарамонтных прадпрыемстваў

Паважаныя таварышы!

Віншую вас з прафесійным святам - Днём танкістаў.

У год 80-годдзя Вялікай Перамогі асабліва наглядна бачна, што традыцыі пераможцаў, воінаў-танкістаў, якія адыгралі вялікую ролю ў стратэгічнай аперацыі "Баграціён", вызваленні нашай сталіцы, а таксама ў ходзе ўсіх вырашальных бітваў Вялікай Айчыннай вайны, у беларускай арміі свята захоўваюцца і прымнажаюцца. Самы трывалы фундамент, на якім сёння грунтуецца моц танкавых часцей і падраздзяленняў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, - гэта вопыт ветэранаў, якія прысвяцілі жыццё служэнню Айчыне, і майстэрства маладога пакалення, якое дэманструе высокія вынікі ў баявой падрыхтоўцы. Няхай так будзе і ў далейшым.

Перакананы, што ў нашым свеце, які дынамічна мяняецца, калі пастаянна ўзрастае роля прымянення новых відаў зброі, бранятанкавае ўзбраенне застаецца найважнейшым фактарам стрымлівання, а беларускія танкісты - прыкладам вернасці краіне і народу.

Дзякую за службу і адрасую самыя шчырыя віншаванні са святам ветэранам, асабоваму складу часцей і падраздзяленняў, а таксама работнікам танкарамонтных прадпрыемстваў.

Жадаю ўсім моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту і новых поспехаў ва ўсіх справах і пачынаннях на карысць роднай Беларусі.

Аляксандр Лукашэнка