Віншаванне Прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна з днём нараджэння.
"Расійскі народ трывала звязвае з Вашым імем значныя сацыяльныя дасягненні, дынамічнае эканамічнае развіццё, умацаванне дзяржаўнасці і суверэнітэту Айчыны, рост аўтарытэту і ўзмацненне ролі Расіі ў свеце, - гаворыцца ў віншаванні. - Прынцыповасць і мэтанакіраванасць, вернасць абавязку і палітычная мудрасць, выключная адданасць Радзіме і цвёрдая воля ў адстойванні яе нацыянальных інтарэсаў набылі Вам усенароднае прызнанне ў грамадстве і павагу замежных калег".
Беларускі лідар упэўнены, што закладзеныя сумеснымі дзеяннямі асновы адносін саюзніцтва і стратэгічнага партнёрства паміж Беларуссю і Расіяй паслужаць надзейным арыенцірам для будучых пакаленняў грамадзян дзвюх дзяржаў.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Уладзіміру Пуціну здароўя, шчасця, дабрабыту, невычэрпных сіл і энергіі для новых поспехаў на вышэйшай дзяржаўнай пасадзе.