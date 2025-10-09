Віншаванне Прэзідэнту Рэспублікі Уганда Ёверы Кагута Мусевені
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Рэспублікі Уганды Ёверы Кагута Мусевені і ўсіх жыхароў гэтай краіны з нацыянальным святам - Днём Незалежнасці.
"Больш чым за 60 гадоў суверэнітэту ваша краіна прайшла сур'ёзны шлях дзяржаўнага будаўніцтва, дасягнула значных вынікаў у справе забеспячэння росту эканомікі і дабрабыту людзей", - адзначыў Кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў зацікаўленасць Мінска ва ўмацаванні беларуска-ўгандыйскіх адносін, заснаваных на прынцыпах павагі і даверу, супадзення падыходаў па ключавых міжнародных пытаннях і імкнення да ўстанаўлення справядлівага шматпалярнага свету.
"Разлічваю на плённую сумесную працу па выкананні дасягнутых дамоўленасцей аб пашырэнні супрацоўніцтва ў сферах эканомікі, гандлю, харчовай бяспекі, а таксама ў прамысловай, гуманітарнай і іншых галінах, якія з'яўляюцца ключавымі фактарамі сацыяльна-эканамічнага развіцця абедзвюх дзяржаў, - адзначыў Прэзідэнт Беларусі. - Статус партнёраў БРІКС дае нам дадатковыя магчымасці для ўзаемадзеяння на платформе гэтага аб'яднання".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Прэзідэнту Уганды здароўя і паспяховага ажыццяўлення планаў, а дружалюбнаму народу Уганды - шчасця і працвітання.