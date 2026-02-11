Віншаванне Прэзідэнту Ісламскай Рэспублікі Іран Масуду Пезешкіяну
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Ісламскай Рэспублікі Іран Масуда Пезешкіяна і іранскі народ з 47-й гадавінай перамогі Ісламскай рэвалюцыі - пераломным момантам у сучаснай гісторыі краіны, сімвалам нацыянальнага адзінства, незалежнасці і імкнення да справядлівасці.
"За перыяд існавання Іран шмат разоў праходзіў праз сур'ёзныя выпрабаванні, - гаворыцца ў віншаванні. - Нядаўнія падзеі сталі праверкай на сталасць інстытутаў улады і трываласць грамадзянскага дагавора. Захаванне канстытуцыйнага парадку ў няпросты час сведчыць аб адказнасці кіраўніцтва і здольнасці жыхароў адстойваць свой выбар, не дазваляючы знешнім сілам навязаць чужую волю".
Прэзідэнт падкрэсліў, што стойкасць Тэгерана на міжнароднай арэне выклікае павагу: "Ва ўмовах рэгіянальнай ваеннай эскалацыі і жорсткага процістаяння тым, хто выкарыстоўвае двайныя стандарты, Іран прадаўжае рухацца сваім шляхам, дэманструючы прагрэс і вернасць традыцыйным духоўным каштоўнасцям".
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што з цеплынёй успамінае візіт у Беларусь Масуда Пезешкіяна, які надаў якасны імпульс умацаванню адносін дзвюх краін. "Праведзеныя перагаворы пацвердзілі высокі ўзровень даверу паміж намі, а дасягнутыя дамоўленасці адкрылі новыя гарызонты для пашырэння двухбаковага супрацоўніцтва", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў Прэзідэнту Ірана выдатнага здароўя і поспехаў, а грамадзянам гэтай краіны - міру і дабрабыту.