Віншаванне Прэзідэнту Дзяржавы Палесціна Махмуду Абасу
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Дзяржавы Палесціна Махмуда Абаса з Міжнародным днём салідарнасці з палесцінскім народам.
Гэта свята сімвалізуе справядлівае імкненне да захавання сваёй ідэнтычнасці, умацавання дзяржаўнасці і незалежнасці, адзначыў беларускі лідар.
"Дасягненне ўстойлівага міру на Блізкім Усходзе і стварэнне Дзяржавы Палесціна ў адпаведнасці з рашэннямі Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый з'яўляюцца безумоўнай асновай забеспячэння доўгатэрміновай стабільнасці ў рэгіёне", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што паміж Беларуссю і Палесцінай сфарміраваліся шматгадовыя дружалюбныя сувязі, якія грунтуюцца на трывалым фундаменце партнёрства, узаемнай павагі і даверу.
Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў шчырую зацікаўленасць у развіцці беларуска-палесцінскага супрацоўніцтва ў сферах сумеснага інтарэсу на карысць абодвух народаў.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў Прэзідэнту Дзяржавы Палесціна здароўя і нязменных поспехаў, а ўсім палесцінцам - мірнай будучыні, працвітання і дабрабыту.