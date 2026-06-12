Віншаванне Прэзідэнту Філіпін Фердынанду Маркасу-малодшаму
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя суайчыннікаў і сябе асабіста павіншаваў Прэзідэнта Філіпін Фердынанда Маркаса-малодшага з Днём Незалежнасці.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў гэтым годзе спаўняецца 30 гадоў з моманту ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж дзвюма краінамі. "За гэты перыяд мы дасягнулі істотных вынікаў у пашырэнні беларуска-філіпінскіх сувязей, абазначылі перспектыўныя напрамкі далейшага развіцця двухбаковага ўзаемадзеяння ў гандлёва-эканамічнай, гуманітарнай і іншых галінах, наладзілі канструктыўны дыялог на міжнародных пляцоўках для дасягненнях агульных мэт", - гаворыцца ў віншаванні.
Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што рэалізацыі патэнцыялу міждзяржаўнага супрацоўніцтва садзейнічалі б сумесныя праекты ў сферах харчовай бяспекі і прамысловай кааперацыі, а таксама спрашчэнне візавага рэжыму.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Фердынанду Маркасу-малодшаму здароўя, поспехаў і дабрабыту, а філіпінскаму народу - шчасця і працвітання.