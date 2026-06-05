Віншаванне Прэзідэнту Экватарыяльнай Гвінеі Тэадора Абіянгу Нгему Мбасога
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Экватарыяльнай Гвінеі Тэадора Абіянга Нгему Мбасога з днём нараджэння.
"Сведчаннем міжнароднага аўтарытэту Рэспублікі Экватарыяльная Гвінея і прызнання Вашага асабістага ўкладу ў забеспячэнне міру на Афрыканскім кантыненце, стабільнасці і ўстойлівага развіцця краіны стаў нядаўні візіт Папы Рымскага. Упэўнены, што гэта значная падзея яшчэ больш умацуе пазіцыі вашай дзяржавы на сусветнай арэне", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што надае вялікае значэнне актывізацыі гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Экватарыяльнай Гвінеяй: "Асабліва актуальнай застаецца задача па напаўненні дасягнутых дамоўленасцей канкрэтным практычным зместам, у першую чаргу праз рэалізацыю ўзаемавыгадных праектаў у сферах сельскай гаспадаркі, будаўніцтва, аховы здароўя і паставак тэхнікі".
Прэзідэнт разлічвае на прадаўжэнне эфектыўнага і рэзультатыўнага міждзяржаўнага партнёрства і пацвердзіў гатоўнасць Рэспублікі Беларусь да далейшай сумеснай працы па ажыццяўленні ўсіх намечаных ініцыятыў.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Тэадора Абіянгу Нгему Мбасога моцнага здароўя, доўгіх гадоў жыцця і невычэрпнай энергіі для новых здзяйсненняў.