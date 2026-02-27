Віншаванне Прэзідэнту Дамініканскай Рэспублікі Луісу Радольфа Абінадэру Карону

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Дамініканскай Рэспублікі Луіса Радольфа Абінадэра Карону з Днём Незалежнасці.

"Карыстаюся гэтым выпадкам, каб пацвердзіць зацікаўленасць Беларусі ў актывізацыі міждзяржаўнага дыялогу, інтэнсіфікацыі кантактаў у розных сферах і пашырэнні двухбаковага супрацоўніцтва з Дамініканскай Рэспублікай, - гаворыцца ў віншаванні. - Мы маем значны патэнцыял для ўстанаўлення і развіцця ўзаемавыгадных адносін у галінах прамысловасці, фармацэўтыкі, навукі і тэхналогій".

Кіраўнік дзяржавы ўпэўнены, што сумеснымі намаганнямі Беларусь і Дамініканская Рэспубліка змогуць забяспечыць палітычнае і гандлёва-эканамічнае партнёрства на карысць двух народаў.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў Луісу Радольфа Абінадэру Карону здароўя і новых дзяржаўных дасягненняў, а кожнаму дамініканцу - міру і згоды.