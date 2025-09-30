Віншаванне Прэзідэнту Батсваны Думу Бока

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Батсваны Думу Бока з нацыянальным святам - Днём Незалежнасці.

"Батсванскі народ, які ўжо больш за паўстагоддзе прытрымліваецца самастойнай мадэлі дзяржаўнага развіцця, дасягнуў значных вынікаў у забеспячэнні росту эканомікі і трываласці палітычнай сістэмы", - гаворыцца ў віншаванні.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусь лічыць Батсвану сваім добрым партнёрам у Паўднёвай Афрыцы і надае вялікае значэнне ўмацаванню адносін дружбы і супрацоўніцтва. "Мы маем сур'ёзны патэнцыял для нарошчвання ўзаемнага гандлю і паглыблення двухбаковых сувязей ва ўсіх сферах", - упэўнены ён.

Прэзідэнт адзначыў актывізацыю кантактаў паміж міністэрствамі і дзелавымі коламі Беларусі і Батсваны ў 2025 годзе. "Спадзяюся, што ў бліжэйшы час мы выйдзем на сумесныя праекты ў сферах мадэрнізацыі прамысловасці, забеспячэння харчовай бяспекі, механізацыі сельскай гаспадаркі і іншых, якія маюць прынцыповае значэнне для абедзвюх дзяржаў. Запрашаю Вас наведаць Рэспубліку Беларусь з афіцыйным візітам у зручны час", - дадаў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў Думу Бока здароўя, асабістага шчасця і поспехаў, а жыхарам дружалюбнай Батсваны - міру і згоды.