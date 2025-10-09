Віншаванне Прэм'ер-міністру Грузіі Іраклію Кабахідзэ
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэм'ер-міністра Грузіі Іраклія Кабахідзэ з паспяховым правядзеннем выбараў у органы мясцовага самакіравання.
"Упэўненая перамога кандыдатаў "Грузінскай мары" з'яўляецца пацвярджэннем іх адпаведнасці высокім стандартам адказнасці, надзейнасці і прафесіяналізму, а таксама сведчыць аб шырокай падтрымцы ўзятага Вамі курсу на суверэннае развіццё краіны і кансалідацыю грамадства", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў цвёрдае імкненне Беларусі паглыбляць адносіны дружбы і супрацоўніцтва з Грузіяй. "Лічу, што народныя выбраннікі ўнясуць важкі ўклад у пашырэнне беларуска-грузінскіх міжрэгіянальных сувязей, будуць садзейнічаць рэалізацыі новых гандлёва-эканамічных і гуманітарных праектаў", - адзначыў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Іраклію Кабахідзэ выдатнага здароўя і поспехаў у адказнай дзяржаўнай дзейнасці.