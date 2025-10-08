Віншаванне Пітэру Мутарыку з уступленнем на пасаду Прэзідэнта Малаві
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Пітэра Мутарыку з уступленнем на пасаду Прэзідэнта Малаві.
"Перакананы, што пад Вашым кіраўніцтвам краіна прадоўжыць паступальна развівацца і пашыраць сувязі з замежнымі партнёрамі", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт адзначыў сур'ёзны патэнцыял для актывізацыі палітычнага дыялогу і паглыблення ўзаемавыгаднага гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краін. "Выклікі сённяшняга часу патрабуюць ад нас больш цеснай кааперацыі па ўсіх напрамках", - канстатаваў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка прапанаваў Малаві паспяховы айчынны вопыт па рэалізацыі праектаў у краінах Афрыкі і падкрэсліў зацікаўленасць ва ўмацаванні беларуска-малавійскай дружбы на карысць абодвух народаў.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў Прэзідэнту Малаві здароўя і поспехаў на адказнай дзяржаўнай пасадзе, а жыхарам гэтай краіны - міру і працвітання.