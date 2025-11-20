Віншаванне Патрыярху Маскоўскаму і ўсяе Русі Кірылу
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла з днём нараджэння.
"Ваша служэнне на карысць умацавання асноў веры і захавання маральных каштоўнасцей выклікае глыбокую павагу, - адзначыў Аляксандр Лукашэнка. - Голас Праваслаўнай Царквы, які ўвасабляе духоўнае адраджэнне, у сучасным свеце набыў асаблівае гучанне дзякуючы Вашым асабістым намаганням, нястомнай пастырскай працы і клопату аб умацаванні ў сэрцах людзей ідэалаў міру, любові, дабра і справядлівасці".
Кіраўнік дзяржавы ўпэўнены, што мудрасць і жыццёвы вопыт Патрыярха Кірыла будуць і далей садзейнічаць захаванню адзінства брацкіх народаў Беларусі і Расіі.
"Жадаю Вам здароўя, сіл і невычарпальнай дапамогі Божай ва ўвасабленні ўсяго задуманага", - гаворыцца ў віншаванні.