Віншаванне ад Прэм'ер-міністра Каралеўства Тайланд Пхэтхонгтхан Чынават
У адрас Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў сувязі з перамогай на выбарах паступіла віншаванне ад Прэм'ер-міністра Каралеўства Тайланд Пхэтхонгтхан Чынават.
"Ад імя Урада і народа Каралеўства Тайланд маю гонар выказаць Вашаму Правасхадзіцельству мае шчырыя віншаванні і найлепшыя пажаданні ў сувязі з Вашым перавыбраннем Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Я шчыра спадзяюся, што пры Вашым непасрэдным удзеле Тайланд і Беларусь будуць і ў далейшым умацоўваць двухбаковыя адносіны і адкрыюць новыя магчымасці для супрацоўніцтва ў галінах, маючых узаемную цікавасць", - гаворыцца ў віншаванні.
Пхэтхонгтхан Чынават перадала Аляксандру Лукашэнку самыя добрыя пажаданні моцнага здароўя, а Беларусі - далейшага працвітання і развіцця.