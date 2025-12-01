Віншаванне народу Румыніі з Нацыянальным днём
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народ Румыніі з Нацыянальным днём гэтай краіны.
"Вялікае аб'яднанне 1 снежня 1918 года - адна з найбольш значных падзей у гісторыі вашай краіны, якая азнаменавала завяршальны этап доўгага і цярністага шляху да стварэння адзінай незалежнай дзяржавы. Векавыя мары аб свабоднай, агульнай для ўсіх румынаў зямлі, дзе можна жыць і развівацца, сталі рэальнасцю", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што, дзякуючы плённай працы, патрыятызму, прыхільнасці да моцных духоўных і сямейных каштоўнасцей, сённяшняя Румынія заняла дастойнае месца на міжнароднай арэне. Пры гэтым вельмі важна, як адзначыў Прэзідэнт, ва ўмовах сучаснай глабалізацыі, хуткіх перамен і нявызначанасці не страціць свае карані, самабытнасць і традыцыі.
"Мінск высока ацэньвае набыты сумеснымі намаганнямі пазітыўны вопыт супрацоўніцтва з Бухарэстам. Беларусы адкрыты да далейшай рэалізацыі значнага патэнцыялу двухбаковых адносін і ўпэўнены, што толькі на аснове ўзаемнай павагі і канструктыўнага дыялогу можна пабудаваць трывалы мір і шчаслівую будучыню", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў народу Румыніі дабрабыту, радасці і згоды.