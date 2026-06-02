Віншаванне народу Італіі з нацыянальным святам
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народ Італіі з нацыянальным святам - Днём абвяшчэння Італьянскай Рэспублікі.
"Ваша краіна вядома ва ўсім свеце дзякуючы багатай гісторыі, унікальнай культурнай спадчыне, таленавітым людзям, уменню захоўваць свае традыцыі і адначасова рухацца наперад", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што беларусы цэняць існуючыя паміж двума народамі шматгадовыя сувязі, якія ўзніклі на аснове ўзаемнага даверу і шчырай дружбы.
"Перакананы, што, нягледзячы на выклікі сучаснасці і зменлівую міжнародную абстаноўку, беларуска-італьянскае партнёрства будзе паступова ўмацоўвацца і напаўняцца новым зместам", - падкрэсліў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста пажадаў Італіі і яе грамадзянам міру, стабільнасці і працвітання.