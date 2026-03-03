Віншаванне народу Балгарыі з Днём Вызвалення
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя суайчыннікаў і сябе асабіста павіншаваў народ Балгарыі з Днём Вызвалення.
"Гэта свята сімвалізуе стойкасць і мужнасць балгараў - народа з вялікай гісторыяй і нязломным духам, які змог адстаяць сваё права на свабоду, мову і нацыянальную самабытнасць", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што, нягледзячы на складаную геапалітычную сітуацыю ў свеце, паміж Беларуссю і Балгарыяй прадаўжае існаваць прастора для даверу і далейшага паглыблення двухбаковых адносін. "Балгары, як і беларусы, адказна ставяцца да захавання гістарычнай памяці і ўласнай культурнай спадчыны, ганарацца сваімі традыцыямі і любоўю да роднай зямлі", - звярнуў увагу Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў гатоўнасць разгортваць шчырае і давернае беларуска-балгарскае супрацоўніцтва і выказаў упэўненасць, што бакі могуць наладзіць трывалае партнёрства, заснаванае на павазе і агульных каштоўнасцях.
Кіраўнік дзяржавы пажадаў жыхарам Балгарыі міру, згоды і шчаслівага жыцця: "Будзем рады вітаць вас у Беларусі".