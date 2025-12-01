Віншаванне народнаму артысту РСФСР Генадзю Хазанаву
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага артыста РСФСР Генадзя Хазанава з 80-гадовым юбілеем.
"Вашы выключны талент, іскрамётнае пачуццё гумару і бязмежная адданасць прафесіі здабылі любоў мільёнаў паклоннікаў і атрымалі прызнанне прафесіяналаў", - гаворыцца ў віншаванні.
Беларускі глядач ведае і цэніць Генадзя Хазанава за непаўторныя і напоўненыя глыбокім сэнсам вобразы, дзіўнае абаянне і харызматычнасць, адзначыў Прэзідэнт.
"Упэўнены, што Ваша творчая дзейнасць і далей будзе дарыць станоўчыя эмоцыі і душэўнае цяпло, садзейнічаць умацаванню беларуска-расійскіх культурных сувязей", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы пажадаў народнаму артысту здароўя, невычэрпнай энергіі і новых здзяйсненняў.