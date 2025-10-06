Віншаванне народнаму артысту Беларусі Юрыю Траяну
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага артыста Беларусі Юрыя Траяна з 75-годдзем.
"Прысвяціўшы жыццё беззапаветнаму творчаму служэнню, Вы ўнеслі значны ўклад у развіццё беларускага харэаграфічнага мастацтва, захаванне і ўзбагачэнне спадчыны айчыннай балетнай школы", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што асаблівай павагі заслугоўвае педагагічная дзейнасць Юрыя Траяна. "Для таленавітай моладзі Вашы вопыт і майстэрства з'яўляюцца выдатным прыкладам нястомнага служэння культуры і сваёй Радзіме", - адзначыў Кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт пажадаў народнаму артысту моцнага здароўя, поспехаў і натхнення.