Віншаванне Мітрапаліту Мінскаму і Заслаўскаму Веніяміну, Патрыяршаму Экзарху ўсяе Беларусі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага Веніяміна, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі з днём нараджэння.
"Вялікая місія Беларускай праваслаўнай царквы і ўсіх яе свяшчэннаслужыцеляў - захоўваць багацейшыя хрысціянскія традыцыі, берагчы гістарычную памяць і аб'ядноўваць пакаленні", - гаворыцца ў віншаванні.
Прэзідэнт адзначыў, што ўсё жыццё Мітрапаліта Веніяміна, якое з'яўляецца прыкладам шчырага служэння людзям, Айчыне і Царкве, непарыўна звязана з роднай краінай. "Вы праяўляеце глыбокую цікавасць да пытанняў маральнага станаўлення асобы і ўмацавання асноў яе маралі, натхняеце моладзь на стваральную працу", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка перакананы, што мудрае пастырскае слова і малітвеная дапамога Мітрапаліта Веніяміна і ў далейшым будуць павялічваць нацыянальнае духоўнае багацце і садзейнічаць падтрыманню ў Беларусі міру і згоды.
Прэзідэнт пажадаў Патрыяршаму Экзарху добрага здароўя, моцы цялесных і духоўных сіл, дапамогі Божай у служэнні на карысць беларускага народа і Праваслаўнай царквы.