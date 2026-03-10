Віншаванне лыжніку Раману Свірыдзенку з залатым медалём на зімовых Паралімпійскіх гульнях

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў члена нацыянальнай каманды па інваспорце Рамана Свірыдзенку з заваяваннем залатога медаля на зімовых Паралімпійскіх гульнях 2026 года. 

    "Твая перамога, у гонар якой быў падняты нацыянальны сцяг і прагучаў гімн нашай краіны на алімпійскім стадыёне ў Італіі, стала пацвярджэннем лепшых традыцый беларускага паралімпійскага спорту. Гэта вялікае дасягненне для цябе, краіны і ўсіх нас", - гаворыцца ў віншаванні. 

    Прэзідэнт пажадаў Раману Свірыдзенку моцнага здароўя, шчасця і новых поспехаў.

