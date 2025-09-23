Віншаванне Каралю Саудаўскай Аравіі Сальману бен Абдэль Азізу аль-Сауду
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя суайчыннікаў і сябе асабіста павіншаваў Караля Саудаўскай Аравіі Сальмана бен Абдэль Азіза аль-Сауда, Наследнага прынца, Прэм'ер-міністра Мухамеда бен Сальмана бен Абдэль Азіза аль-Сауда і жыхароў каралеўства з Нацыянальным днём.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што пад кіраўніцтвам Сальмана бен Абдэль Азіза аль-Сауда каралеўства паспяхова рэалізуе маштабныя пераўтварэнні, умацоўвае эканамічны і навукова-тэхнічны патэнцыял, а таксама ўносіць значны ўклад у забеспячэнне стабільнасці і міру ў рэгіёне і на планеце.
"Беларусь з павагай ставіцца да паслядоўнай і ўзважанай пазіцыі Саудаўскай Аравіі па пытаннях міжнароднага парадку дня і цэніць канструктыўны характар нашых двухбаковых адносін. Упэўнены, што дзякуючы сумесным намаганням беларуска-саудаўскае ўзаемадзеянне будзе і далей пашырацца ва ўсіх сферах на карысць народаў абедзвюх краін", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.
У віншаванні Наследнаму прынцу і Прэм'ер-міністру Прэзідэнт адзначыў, што супрацоўніцтва паміж дзяржавамі паспяхова развіваецца на прынцыпах павагі і даверу. "Упэўнены, што ў нас ёсць значны патэнцыял двухбаковых адносін, асабліва ў сферах інфармацыйных тэхналогій, інавацый, харчовай бяспекі і сумеснай рэалізацыі праектаў у трэціх краінах. Беларусь гатова да актыўнай і плённай працы па гэтых і іншых напрамках узаемадзеяння", - запэўніў ён.