Віншаванне Кім Чэн Ыну з перавыбраннем на пасаду Генеральнага сакратара Працоўнай партыі Карэі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Старшыню дзяржаўных спраў Карэйскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі Кім Чэн Ына з перавыбраннем на пасаду Генеральнага сакратара Працоўнай партыі Карэі.
"Паспяховае правядзенне IX з'езда сведчыць аб выдатных выніках Вашай кіруючай дзейнасці, пацвярджае адзінства партыі і карэйскага народа, а таксама рашучую накіраванасць на далейшае развіццё моцнай і самастойнай дзяржавы", - гаворыцца ў віншаванні.
Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што прынятыя па выніках з'езда рашэнні створаць дадатковыя ўмовы для паскарэння тэмпаў сацыялістычнага будаўніцтва, росту народнай гаспадаркі і нацыянальнага развіцця ва ўмовах няпростай міжнароднай абстаноўкі.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Кім Чэн Ыну здароўя, энергіі і новых поспехаў на карысць КНДР.