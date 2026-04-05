Віншаванне хрысціянам Беларусі, якія святкуюць Вялікдзень 5 красавіка
Дарагія суайчыннікі!
Шчыра віншую вас са Светлым Вялікаднем!
Вестка аб Уваскрэсенні Хрыстовым і ўсведамленне велічы свята абнаўляюць духоўна, мы імкнёмся жыць сумленна, дзейнічаць па справядлівасці, быць больш міласэрнымі да навакольных.
Найважнейшыя хрысціянскія дабрадзейнасці, якія не губляюць актуальнасці на працягу многіх стагоддзяў, з'яўляюцца непарушным духоўным арыенцірам, аб'ядноўваючы беларусаў на стварэнне пад мірным небам.
У гэты святочны дзень жадаю ўсім моцнага здароўя, радасці жыцця, духоўнага дабрабыту і цеплыні сямейных стасункаў.
Аляксандр Лукашэнка