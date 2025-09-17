Падпісаны Указ аб аказанні падтрымкі спартыўным арганізацыям
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 17 верасня падпісаў Указ № 337 "Аб аказанні падтрымкі спартыўным арганізацыям".
Дакумент прадугледжвае ўвядзенне новага механізма дзяржаўнай падтрымкі федэрацый і спартыўных клубаў, якім прадастаўляецца права на атрыманне субсідый са строга мэтавым расходаваннем грашовых сродкаў. Федэрацыі могуць атрымліваць субсідыі за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, а клубы па гульнявых і негульнявых відах спорту - за кошт сродкаў мясцовых бюджэтаў.
Адначасова з гэтым спыняецца падтрымка за кошт атрымання спонсарамі льгот па падатку на нерухомую маёмасць, зямельным падатку і падатку на прыбытак.
Рэгуляванне памеру субсідый, сукупнай падтрымкі, што атрымліваецца федэрацыямі і клубамі ад дзяржаўных арганізацый у форме спонсарскай дапамогі, рэкламы і іншага, а таксама заработных плат кіраўнікоў федэрацый, спартсменаў, трэнераў і іншых спецыялістаў будзе ажыццяўляць Савет Міністраў.
Для клубаў, якія з'яўляюцца бюджэтнымі арганізацыямі, захоўваецца бюджэтнае фінансаванне.
Пры гэтым Указам не абмяжоўваецца магчымасць самастойна распараджацца заробленымі грашовымі сродкамі і спонсарскай дапамогай, атрыманай ад прыватных арганізацый.
Акрамя таго, у мэтах стымулявання высокіх спартыўных рэзультатаў ствараецца агульнакамандны прызавы фонд для клубаў па гульнявых відах спорту. Парадак выдачы і памер прызавых па выніках спартыўнага сезона будзе таксама вызначацца Урадам.
Мінспорту будзе ажыццяўляць кантроль за выкарыстаннем федэрацыямі і клубамі сродкаў падтрымкі ад дзяржаўных арганізацый і выкананнем заканадаўства ў сферы фізічнай культуры і спорту.
Прадугледжаныя Указам меры дадуць магчымасць забяспечыць раўнамернае і аб'ектыўнае размеркаванне сродкаў дзяржаўнай падтрымкі, а таксама кантроль за іх выкарыстаннем.
Дзеючы Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 красавіка 2013 г. № 191 "Аб аказанні падтрымкі спартыўным арганізацыям" спыняе дзеянне 31 снежня 2025 года.