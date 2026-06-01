Падпісаны Закон "Аб змяненні Воднага кодэкса Рэспублікі Беларусь"

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў Закон "Аб змяненні Воднага кодэкса Рэспублікі Беларусь".

Дакументам, у прыватнасці, прадугледжваецца прадастаўленне Ураду паўнамоцтваў на ўстанаўленне парадку перадачы паверхневых водных аб'ектаў у арэнду для рэкрэацыі, фізічнай культуры, спорту і турызму.

На заканадаўчым узроўні ўрэгуляваны пытанні выкарыстання паверхневых водных аб'ектаў для плавання на збудаваннях, якія не адносяцца да маламерных суднаў.

Замацавана магчымасць увядзення мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі забарон і абмежаванняў на ажыццяўленне агульнага водакарыстання (уключаючы купанне, плаванне на маламерных суднах) толькі пры наяўнасці небяспекі для жыцця і здароўя насельніцтва ў адпаведнасці з вызначанымі Урадам крытэрыямі.

Прадугледжваецца абавязак арандатара забяспечваць свабодны доступ грамадзян да перададзенага ў арэнду воднага аб'екта (за выключэннем лоўлі рыбы на аб'ектах, арандаваных для рыбаводства).

Уводзіцца забарона на арэнду часткі воднага аб'екта для рэкрэацыі, фізічнай культуры, спорту і турызму пры адсутнасці іншага добраўпарадкаванага доступу да яго грамадзян.

Законам устанаўліваюцца патрабаванні да невялікіх штучных вадаёмаў (сажалак-копанак), якія ўладкоўваюць землекарыстальнікі на сваіх участках.

Грамадзянам прадастаўляецца права на здабычу і атрыманне падземных вод з прымяненнем водазаборных свідравін на сваіх зямельных участках без спецыяльнага дазволу (права такога водакарыстання будзе пацвярджацца дакументам на зямлю).