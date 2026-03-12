Падпісаны Закон "Аб пітным водазабеспячэнні і водаадвядзенні"

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў Закон "Аб пітным водазабеспячэнні і водаадвядзенні".

Падрыхтоўка гэтага прававога акта была абумоўлена неабходнасцю ўдасканалення адносін у галіне пітнога водазабеспячэння і ўрэгулявання на ўзроўні закона пытанняў прыёму, транспарціроўкі, ачысткі і ўмоў, неабходных для скіду сцёкавых вод.

Дакумент прадугледжвае стварэнне дзяржаўнага рэестра сістэм пітнога водазабеспячэння, водаадвядзення, а таксама вызначэнне звестак, якія падлягаюць уключэнню ў гэты рэестр.

Ураду прадастаўляюцца паўнамоцтвы на ўстанаўленне парадку карыстання цэнтралізаванымі сістэмамі пітнога водазабеспячэння, водаадвядзення, аказання паслугі па транспарціроўцы сцёкавых вод.

Для забеспячэння пітной вадой у выпадках спынення або абмежавання яе падачы прадугледжваецца магчымасць бурэння часовых свідравін.

Акрамя таго, Законам прадугледжваюцца мерапрыемствы па ахове крыніц пітнога водазабеспячэння цэнтралізаваных сістэм, а таксама абавязак распрацоўкі праграм вытворчага кантролю бяспекі пітной вады і штогадовай інвентарызацыі сістэм водазабеспячэння, водаадвядзення.

Умовы прыёму сцёкавых вод абанентаў у цэнтралізаваныя сістэмы водаадвядзення, у тым ліку ўстанаўленне дапушчальных канцэнтрацый забруджвальных рэчываў у іх саставе, вызначаюцца выканкамамі.