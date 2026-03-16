Падпісаны Закон аб лізінгавай дзейнайсці

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісал Закон "Аб лізінгавай дзейнасці".

    Дакументам прадугледжваецца комплекснае рэгуляванне лізінгу ў рамках адзінага нарматыўнага прававога акта з улікам практыкі прымянення норм Указа ад 25 лютага 2014 года № 99 "Аб пытаннях рэгулявання лізінгавай дзейнасці".

    Рэгламентуюцца пытанні ажыццяўлення лізінгавай дзейнасці, у тым ліку з жылымі памяшканнямі; патрабаванні да формы і зместу дагавора фінансавай арэнды (лізінгу); паўнамоцтвы Нацыянальнага банка ў сферы рэгулявання лізінгавай дзейнасці і кантролю за выкананнем заканадаўства; асноўныя правы і абавязкі лізінгадаўцаў і лізінгаатрымальнікаў.

    Даклад па пытаннях бягучай дзейнасці Нацыянальнага банка ў кантэксце задач эканамічнага развіцця краіны
    Прыняцце кадравых рашэнняў