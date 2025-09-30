Падпісаны Указ аб рэалізацыі на "БелВітуніфарме" інвестпраекта па вытворчасці ветпрэпаратаў і лякарстваў

Новая імпартазамяшчальная вытворчасць ветэрынарных і медыцынскіх лекавых сродкаў будзе арганізавана на базе ААТ "БелВітуніфарм". Гэта прадугледжана Указам № 346 "Аб рэалізацыі інвестыцыйнага праекта", які падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 30 верасня. Дакумент прыняты ў мэтах далейшага развіцця ў краіне біяфармацэўтычнай галіны.

У адпаведнасці з Указам прадпісана вызваліць ААТ "БелВітуніфарм" ад няпрофільных актываў і перадаць іх у камунальную ўласнасць. Інвестару прадастаўляюцца зямельныя ўчасткі, неабходныя для будаўніцтва і абслугоўвання аб'ектаў (у часовае, пастаяннае карыстанне або ў арэнду) па інвестпраекце. Ён таксама атрымлівае магчымасць выкарыстання тэхналагічнага і іншага абсталявання, раней набытага ў адпаведнасці з Указам ад 3 лістапада 2021 года № 430.

На працягу двух гадоў пасля завяршэння рэалізацыі інвестпраекта ўсе зацікаўленыя змогуць набываць у прадпрыемства ветэрынарныя і медыцынскія лекавыя сродкі, якія маюць сертыфікат уласнай вытворчасці, з прымяненнем працэдуры закупкі з адной крыніцы.