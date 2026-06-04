Падпісаны Указ "Аб мерах па развіцці міжнародных аўтамабільных перавозак грузаў"
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 4 чэрвеня падпісаў Указ № 180 "Аб мерах па развіцці міжнародных аўтамабільных перавозак грузаў".
Дакумент прадугледжвае вызваленне ад выплаты утылізацыйнага збору ў 2026 годзе ўвозімых у Беларусь новых (не больш як 3 гады з даты выпуску) грузавых аўтамабіляў экалагічнага класа 5 і вышэй, прычэпаў і паўпрычэпаў.
Указ накіраваны на стварэнне дадатковых умоў для абнаўлення беларускімі аўтаперавозчыкамі парку транспартных сродкаў, канкурэнтаздольных на міжнародным рынку. Прапанаваныя прэферэнцыі дадуць магчымасць павялічыць экспарт транспартных паслуг і будуць садзейнічаць развіццю экспартна арыентаванага сегмента эканомікі краіны.