Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка раніцай 23 чэрвеня заслухаў даклад старшыні Гомельскага аблвыканкама Івана Крупко.

Кіраўнік рэгіёна далажыў Прэзідэнту пра абстаноўку ў вобласці ў цэлым, сітуацыю на граніцы з Украінай і ў прыгранічных раёнах і рэакцыю насельніцтва Гомельскай вобласці на нядаўнія заявы Прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага. Абстаноўка, запэўніў Іван Крупко, хоць у цэлым і няпростая, але стабільная і кантралюемая. Пытанням бяспекі ўдзяляецца самая пільная ўвага.

Кіраўнік дзяржавы перадаў гамяльчанам сваю просьбу - не хвалявацца і не турбавацца. У нас ёсць усё неабходнае, каб абараніць насельніцтва ад любога агрэсара, падкрэсліў Прэзідэнт.

Акрамя таго, Прэзідэнту было даложана аб тым, як праходзіла ўзаемадзеянне з расійскім бокам і адказнымі беларускімі службамі пры аказанні дапамогі пацярпелым у выніку атакі дрона на аўтобус у Бранскай вобласці.

Асобным блокам у дакладзе былі кадравыя пытанні. У прыватнасці, размова ішла аб рабоце нядаўна назначаных новых старшынь райвыканкамаў, старшыні Гомельскага гарвыканкама. У цэнтры ўвагі была і маладзёжная кадравая палітыка - падрыхтоўка перспектыўных кіруючых кадраў з ліку моладзі. У гэтым напрамку ў рэгіёне рэалізуецца два праекты для патрэб сельскай гаспадаркі і прамысловасці. Увогуле падрыхтавана ўжо каля двухсот чалавек.

Яшчэ адна важная тэма даклада - падрыхтоўка ў вобласці да ўборкі збожжавых. Як далажыў Іван Крупко, асноўныя пытанні вырашаны, ідзе работа па падрыхтоўцы камбайнаў і сушыльнай гаспадаркі. Вобласць разлічвае на ўраджай у аб'ёме амаль 1,1 млн т збожжавых каласавых, а таксама прыкладна 100 тыс. т рапсу.

Размова ішла і аб праектах па мадэрнізацыі жывёлагадоўчай галіны, будаўніцтве прафілакторыяў для цялят, што дасць магчымасць знізіць падзеж буйной рагатай жывёлы. Іван Крупко запэўніў, што пастаўленыя задачы да 1 верасня будуць рэалізаваны ў поўным аб'ёме.

Што датычыцца дынамікі сацыяльна-эканамічнага развіцця вобласці, як запэўніў губернатар, эканоміка выходзіць на планавыя паказчыкі. Сур'ёзна прыбаўляе сельская гаспадарка, выраўнавалася сітуацыя ў прамысловасці, рэалізуюцца задачы ў будаўнічай галіне, расце сфера гандлю. Экспарт тавараў у 2026-м павялічыўся больш як на 14%, а паслуг - на 32%, што дало магчымасць нарасціць выручку.