Даклад старшыні Брэсцкага аблвыканкама Пятра Пархомчыка
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 23 верасня заслухаў даклад старшыні Брэсцкага аблвыканкама Пятра Пархомчыка.
Абмяркоўваўся ход палявых работ. У рэгіёне ў гэтым годзе разлічваюць атрымаць каравай збожжавых (разам з рапсам) больш за 2 млн 100 тыс. т. Гэта значна перасягне ўзровень мінулых гадоў, як і было абяцана вобласцю.
Большая частка размовы была прысвечана ўраджаю 2026 года - сяўба азімых збожжавых, забяспечанасць угнаеннямі.
Аляксандр Лукашэнка ў размове з Пятром Пархомчыкам закрануў і тэму прамысловасці. Раней, назначаючы яго кіраўніком вобласці, Прэзідэнт даручаў не адыходзіць ад пытанняў галіны, бачыць, што адбываецца ў прамысловасці і падключацца да пытанняў, якія складана вырашаюцца. У тым ліку працаваць з дырэктарамі, дапамагаць маладому міністру.
У ходзе даклада абмяркоўвалася, у прыватнасці, работа флагманаў беларускай прамысловасці - МТЗ, "Гомсельмаша", Беларускага металургічнага завода, значных прадпрыемстваў Брэстчыны. Асобна спыніліся на рабоце праблемных прадпрыемстваў.
Яшчэ адзін блок пытанняў даклада - узаемадзеянне з кітайскімі партнёрамі, з якімі ў рэгіёна ёсць шэраг перспектыўных праектаў.