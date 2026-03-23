Беларусь зацвердзіла змяненні ў Канвенцыю аб перадачы асуджаных да пазбаўлення волі

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ № 101, якім зацверджаны першы факультатыўны пратакол да Канвенцыі аб перадачы асуджаных да пазбаўлення волі для далейшага адбывання пакарання, прынятай 6 сакавіка 1998 года.

    Пратакол быў падпісаны кіраўнікамі дзяржаў - удзельніц СНД у Душанбэ 10 кастрычніка 2025 года. Ён прадугледжвае назначэнне ў кампетэнтным органе краіны ўпаўнаважанай асобы, якая адказвае за аператыўнае ўзаемадзеянне па пытаннях, звязаных з перадачай асуджаных для адбывання пакарання зыходзячы з прынцыпу грамадзянства.

    Вызначаюцца паўнамоцтвы гэтай службовай асобы, парадак абмену інфармацыяй і іншыя меры, якія дазваляюць значна паскорыць выкананне фармальных працэдур, прадугледжаных Канвенцыяй.

    Чытайце таксама

    Усе падзеі
    • 5
    • 1:33
    Даклад Міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова
    • 10
    • 3:34
    Сустрэча са старшынёй Сената Зімбабвэ Мейбл Мемары Чынамонай
    • 14
    • 11:23
    Сустрэча са старшынёй Мажыліса Парламента Рэспублікі Казахстан Ерланам Кашанавым