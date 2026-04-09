Беларусь ратыфікавала пагадненне з М'янмай аб устараненні двайнога падаткаабкладання
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў закон "Аб ратыфікацыі Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Саюз М'янма аб устараненні двайнога падаткаабкладання адносна падаткаў на даходы і аб папярэджанні ўхілення ад падаткаабкладання".
Міжнародны дагавор прадугледжвае ўстараненне двайнога падаткаабкладання даходаў падатковых рэзідэнтаў Беларусі і М'янмы. Вызначаны віды падаткаў, на якія не будзе распаўсюджвацца пагадненне. У Беларусі гэта датычыцца падатку на прыбытак (даходы) арганізацый, падаходнага падатку з фізічных асоб.
Дакументам таксама ўстанаўліваецца парадак падаткаабкладання і абмену інфармацыяй паміж падатковымі органамі дзвюх дзяржаў.