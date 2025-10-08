Аляксандр Лукашэнка заслухаў шэраг дакладаў
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 8 кастрычніка заслухаў шэраг дакладаў.
Асноўнымі тэмамі ў дакладзе Міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Юрыя Горлава сталі завяршэнне ўборачнай кампаніі і сяўбы азімых.
Размова ішла і аб цэнтралізаванай закупцы хімікатаў для сельскай гаспадаркі. Даложана аб выкананні гэтага даручэння, якое раней было дадзена Міністру. Асобнай тэмай даклада стала работа стабілізацыйных фондаў.
Галоўнай тэмай даклада Дзяржаўнага сакратара Савета Бяспекі Аляксандра Вальфовіча сталі вынікі сумесных беларуска-расійскіх вучэнняў "Захад-2025". Дзяржсакратар падрабязна далажыў аб іх рэзультатах і атрыманым па выніках вучэнняў вопыце. А таксама аб рэакцыі заходніх суседзяў з улікам іх вялікай заклапочанасці напярэдадні вучэнняў.
Яшчэ адной тэмай даклада сталі інцыдэнты з залётам на тэрыторыю Беларусі беспілотных лятальных апаратаў, якія перыядычна маюць месца быць. Як далажыў Дзяржсакратар, сітуацыя кантралюецца на пастаяннай аснове.
Адбыўся таксама даклад Кіраўніку дзяржавы Кіраўніка спраў Прэзідэнта Юрыя Назарава.
Размова ішла аб ходзе будаўніцтва аб'ектаў у сістэме Кіраўніцтва справамі, якія знаходзяцца на кантролі Прэзідэнта. Назараў даў справаздачу аб ходзе работ. Прэзідэнт удзяляе вялікую ўвагу адпаведным праектам, паколькі вопыт іх рэалізацыі ў далейшым плануецца распаўсюдзіць па ўсёй краіне.
Яшчэ адной тэмай размовы стала сітуацыя ў сельгаспрадпрыемстве "ААБ-Агра Гарадзец", якое Аляксандр Лукашэнка нядаўна наведваў, выказаўшы сур'ёзную крытыку адносна шэрага недапрацовак. Юрый Назараў далажыў, што на гэты момант зроблена для выпраўлення па ўказаных момантах.
Яшчэ адна важная тэма - у развіццё праведзеных перагавораў Прэзідэнта Беларусі з Султанам Амана. Гэта маштабны сумесны праект, які прапрацоўваецца ў сферы сельскай гаспадаркі. Прапанавана рэалізоўваць яго ў Віцебскай вобласці на аснове вопыту сельскагаспадарчых прадпрыемстваў Браслаўшчыны са структуры Кіраўніцтва справамі. Юрыю Назараву даручана вывучыць пытанне рэалізацыі гэтага праекта.