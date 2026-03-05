Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ аб памілаванні 18 асуджаных

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ аб памілаванні 18 асуджаных, уключаючы 15 чалавек, якія ўчынілі злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці. 

    Большасць памілаваных - жанчыны (11 чалавек). У шасці з іх ёсць дзеці, у тым ліку якія маюць інваліднасць і маюць патрэбу ў пастаяннай медыцынскай рэабілітацыі. 

    Памілаваны таксама дзве сямейныя пары, жанчына, якая знаходзіцца на апошніх тэрмінах цяжарнасці, і адна асуджаная, якая парушыла закон у 16-гадовым узросце. 

    Усе яны падалі хадайніцтва аб памілаванні, прызналі віну, раскаяліся ва ўчыненым, а таксама абяцалі весці правапаслухмяны спосаб жыцця.