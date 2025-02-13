Прэзідэнт падпісаў змяненні ў Закон аб дарожным руху
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў змяненні ў Закон "Аб дарожным руху".
Абноўленым Законам прадугледжваецца павелічэнне максімальна дапушчальнай магутнасці рухавіка для колавых трактароў і самаходных машын катэгорый C, D, E, F (з 80 да 110,3 кілавата), якія выкарыстоўваюцца для выканання сельскагаспадарчых работ.
Акрамя таго, асобы, якія дасягнулі сямнаццацігадовага ўзросту, змогуць атрымліваць права кіравання самаходнымі машынамі сельгаспрызначэння, а таксама колавымі трактарамі з рухавікамі магутнасцю да 110,3 кілавата (напрыклад, такімі як "Беларус-1221"). Гэта дасць магчымасць актыўней прыцягваць навучэнцаў устаноў прафесійна-тэхнічнай адукацыі да пасяўных і ўборачных работ.