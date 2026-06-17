Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў Закон "Аб змяненні законаў па пытаннях фізічнай культуры, спорту і турызму". Дакумент прадугледжвае карэкціроўку шэрага законаў у мэтах прывядзення іх у адпаведнасць з Указам ад 10 верасня 2025 года № 329 "Аб удасканаленні дзяржаўнага кіравання ў сферы турызму", а таксама з правапрымяняльнай практыкай.

Законам, у прыватнасці, удакладняюцца мэты і прыярытэты дзяржаўнага рэгулявання для трансфармацыі сферы турызму з сацыяльнай у эканамічную. Замацоўваюцца паўнамоцтвы нядаўна створанага Нацыянальнага агенцтва па турызме.

Паўнамоцтвы Прэзідэнта Беларусі і Урада ў сферы турызму пашыраюцца, а нядаўна створанага Нацыянальнага агенцтва па турызме - замацоўваюцца.

Змяняецца парадак фарміравання і вядзення рэестра суб'ектаў турыстычнай дзейнасці. Пашыраецца пералік суб'ектаў, якія могуць выступаць рэкламадаўцамі сацыяльнай рэкламы.