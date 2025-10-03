Аляксандр Лукашэнка даручыў дапрацаваць праект праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2026-2030 гады
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў распараджэнне, якім створана рабочая група па дапрацоўцы праекта Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на 2026-2030 гады.
У склад гэтай групы ўключаны дэлегаты Усебеларускага народнага сходу, дзеючыя і былыя кіраўнікі органаў дзяржаўнай улады, арганізацый рэальнага сектара эканомікі, навуковых і грамадскіх арганізацый. Кіраўніком назначаны Старшыня Праўлення Нацыянальнага банка Раман Галоўчанка.
Рабочай групе даручана сумесна з Урадам дапрацаваць праект Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2026-2030 гады і далажыць аб ім Кіраўніку дзяржавы. У далейшым дакумент будзе вынесены на разгляд Усебеларускага народнага сходу.