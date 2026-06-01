Аляксандр Лукашэнка адобрыў комплексныя папраўкі ў Кодэкс аб зямлі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў Закон "Аб змяненні законаў па пытаннях рэгулявання зямельных адносін".

Дакументам уносяцца комплексныя змяненні ў Кодэкс аб зямлі, накіраваныя на ўдасканаленне зямельных адносін і ўзмацненне адказнасці мясцовых органаў улады за развіццё рэгіёнаў.

Так, райвыканкамы надзелены паўнамоцтвамі прымаць для дзяржаўных патрэб рашэнні аб адабранні і прадастаўленні зямельных участкаў для будаўніцтва аб'ектаў, якія ўзводзяцца ў інтарэсах рэгіёна або дзяржавы. Аблвыканкамы для замацавання кадраў на месцах атрымліваюць права вызначаць катэгорыі асоб, якім зямельныя ўчасткі могуць прадастаўляцца без аўкцыёну.

Законам прадугледжваецца магчымасць паўторнага прадастаўлення зямельных участкаў грамадзянам, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, добраахвотна адмовіліся ад раней прадастаўленых з-за ўважлівых прычын, а таксама пазачарговага атрымання ўчасткаў сем'ямі, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў.

Акрамя таго, гэтым прававым актам замацоўваецца неабходнасць атрымання згоды выканкама на адчужэнне незавершаных закансерваваных капітальных пабудоў у выпадку іх размяшчэння на зямельных участках, якія знаходзяцца ў прыватнай уласнасці або арэндзе, а таксама пры наяўнасці іншых відаў правоў на іх.

Удакладняецца парадак выкупу зямельнага ўчастка або ўнясення платы за права яго арэнды ў выпадку ажыццяўлення некалькіх юрыдычна значных дзеянняў з ім (раздзел, змяненне мэтавага прызначэння, адчужэнне). Паўторнае ўнясенне платы ў перыяд дзеяння заключэння аб ацэнцы рыначнага кошту зямельнага ўчастка не спатрэбіцца.

Згодна з Законам таксама ўдакладнены пытанні легалізацыі самавольна занятых зямельных участкаў і самавольнага будаўніцтва.

Адначасова прадаўжаецца магчымасць набыцця з паніжаючымі каэфіцыентамі ў прыватную ўласнасць або арэнду зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў землекарыстальнікаў на 1 верасня 2022 года. Яна ўніфікавана з тэрмінам заканчэння дзеяння зямельнай амністыі - да 1 студзеня 2028 года.