Адобраны праект міжурадавага Пагаднення Беларусі і Амана аб узаемнай адмене віз
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 1 кастрычніка падпісаў Указ № 351, якім адобрыў у якасці асновы для правядзення перагавораў праект міжурадавага Пагаднення Беларусі і Амана аб узаемнай адмене віз.
Міжнародным дагаворам прадугледжана, што грамадзяне абедзвюх краін - уладальнікі нацыянальных пашпартоў, сапраўдных не менш за 6 месяцаў з даты ўезду, будуць вызвалены ад неабходнасці атрымання віз для ўезду, выезду і транзіту, калі працягласць іх бесперапыннага знаходжання на тэрыторыі прымаючага боку не перавышае 30 дзён з даты ўезду, а агульная працягласць знаходжання на працягу каляндарнага года - 90 дзён.
Заключэнне пагаднення будзе садзейнічаць развіццю і ўмацаванню супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Аманам, спрашчэнню ўзаемных паездак грамадзян.
На правядзенне перагавораў па праекце пагаднення і яго падпісанне ўпаўнаважана Міністэрства замежных спраў.